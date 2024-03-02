"Будьте вежливы". Украинцам дали советы по общению с родителями ребенка с инвалидностью
Родители детей с инвалидностью не нуждаются в каком-либо специфическом или особом отношении к себе. Однако следует соблюдать определенные советы, чтобы неумышленно не ранить словом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Дети с инвалидностью – такие же дети, как и все, так же и их родители. Прежде всего, чтобы проявить уважение, нужно подбирать слова, быть вежливыми.
Министерство в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской, подготовило основные правила, которые следует соблюдать при общении с родителями, чей ребенок имеет инвалидность.
Правила общения:
- Будьте вежливы и подбирайте правильные слова, которые не будут акцентировать внимание на болезни ребенка.
- Излишний интерес к диагнозу может настораживать родителей, поэтому следует объяснить, почему вас это заинтересовало.
- Сначала проявите интерес к самочувствию ребенка, а уже после этого – ко всему прочему.
- Избегайте стереотипов.
- В общении используйте только нравственную терминологию.
- Не стоит критиковать родителей или делать замечания ребенку.
- Не давайте советов без разрешения и ни в коем случае не устанавливайте самостоятельно диагноз.
- Без просьбы родителей не предлагайте "вылечить ребенка" и не давайте контакты специалистов-чудодейственников.
В общении нужно использовать только этическую терминологию - ребенок с синдромом Дауна, незрячий мальчик, ребенок с нарушением слуха, девочка на колесном кресле, ребенок с инвалидностью, ребенок с аутизмом и т.д.
Также нужно помнить, что тот или иной ребенок на площадке может иметь определенные нарушения развития или функционирования, так что не стоит спешить критиковать его поведение и делать замечания родителям.
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