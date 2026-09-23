"Будьте в ці дні максимально обачними": в УЗ попередили про загрозу ударів

"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних об'єктів! Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги", - написав Перцовський.

Він також нагадав: і за жовтого рівня тривоги посадка та висадка пасажирів відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу та на станції Дарниця.

Під час ворожої атаки на залізничну інфраструктуру столиці постраждав один залізничник. Він отримав уламкові поранення, повертаючись зі зміни додому, і зараз перебуває у лікарні.

"Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом - і залізнична інфраструктура столиці", - зазначив Перцовський.

Якщо пасажир через безпекові причини не встиг на потяг - гроші повернуть повністю.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 23 вересня дрони влучили у дві автозаправки в різних районах Києва - у Голосіївському та Дарницькому.