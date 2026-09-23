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"Будьте в эти дни максимально осторожны": в УЗ предупредили об угрозе ударов

09:58 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Киева (Getty Images)

В "Укрзализныце" призвали держаться подальше от железнодорожных объектов и прятаться в укрытие при любом уровне тревоги в ближайшие дни и на будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны у железнодорожных объектов! Оставьте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", - написал Перцовский.

Он также напомнил: и при желтом уровне тревоги посадка и высадка пассажиров происходит только из подземных помещений Центрального вокзала и станции Дарница.

Во время вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру столицы пострадал один железнодорожник. Он получил обломочные ранения, возвращаясь со смены домой, и сейчас находится в больнице.

"Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом - и железнодорожная инфраструктура столицы", - отметил Перцовский.

Если пассажир по причинам безопасности не успел на поезд - деньги вернут полностью.

"Если по вопросам безопасности задерживаетесь на рейс - не беда. Мы вернем 100% стоимости, поедете следующим поездом. Больше всего - берегите себя", - подчеркнул он.

Напомним, утром 23 сентября дроны попали в две автозаправки в разных районах Киева - в Голосеевском и Дарницком.

В одном из случаев загорелась крыша заправки, один человек пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, АЗС сети "Укрнафты" после удара полностью разрушена - это уже шестой обстрел объектов компании за последние недели.

Персонал не пострадал, поскольку находился в укрытии.

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