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В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору

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Николаев, Понедельник 04 апреля 2022 14:47
В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору Фото: разрушенный обстрелами оккупантов элеватор в Николаевской области (facebook.com/paekua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 3 апреля нанесли ракетный удар по элеватору в Николаевской области. Жертв нет, но предприятие парализовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании ПАЭК.

"Вчера, 3 апреля, был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база. В результате повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в результате удара жертв и пострадавших нет. Однако работа предприятия полностью парализована.

Фото: разрушенный обстрелами оккупантов элеватор в Николаевской области (facebook.com/paekua)

Напомним, 3 апреля оккупанты обстреляли Николаев и Очаков. В результате вражеского удара погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.

Отметим, в Николаеве под вражеские обстрелы попало гинекологическое отделение.

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