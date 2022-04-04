В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору
Российские оккупанты 3 апреля нанесли ракетный удар по элеватору в Николаевской области. Жертв нет, но предприятие парализовано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании ПАЭК.
"Вчера, 3 апреля, был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база. В результате повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, в результате удара жертв и пострадавших нет. Однако работа предприятия полностью парализована.
Фото: разрушенный обстрелами оккупантов элеватор в Николаевской области (facebook.com/paekua)
Напомним, 3 апреля оккупанты обстреляли Николаев и Очаков. В результате вражеского удара погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.
Отметим, в Николаеве под вражеские обстрелы попало гинекологическое отделение.
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