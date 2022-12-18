"Будьте особливо обережними". Запорізька область під загрозою удару

"У регіоні оголошено повітряну тривогу! Сьогодні будьте особливо обережними. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - написав Старух.

Тим часом у мережі пишуть про загрозу застосування ворогом ЗРК С-300 по області.

Нагадаємо, нещодавно окупанти завдали авіаційного удару по місту Оріхів у Запорізькій області, двоє людей отримали поранення.

Також ми писали про те, що росіяни обстріляли житловий сектор у селі Запорізької області.

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