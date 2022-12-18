"Будьте особенно осторожны". Запорожская область под угрозой удара

"В регионе объявлена воздушная тревога! Сегодня будьте особенно осторожны. Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!" - написал Старух.

Между тем, в сети пишут об угрозе применения врагом ЗРК С-300 по области.

Напомним, недавно оккупанты нанесли авиационный удар по городу Орехов в Запорожской области, два человека получили ранения.

Также мы писали о том, что россияне обстреляли жилищный сектор в селе Запорожской области.

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