"Будьте обережні": Сікорський розповів, як застерігав Росію від нападу на НАТО

Глава МЗС Польщі заявив, що безпосередньо попереджав російську сторону про можливу відповідь у разі агресії. За його словами, у розмові з росіянами він наголошував: у НАТО більше бойових літаків, і альянс відповість як в обороні, так і в наступі.

"Я говорив росіянам - також з метою стримування - що будьте обережні, бо у нас більше бойових літаків, ніж у вас. Тож якщо ви зробите те, чого ніхто не бажає, ми ж не будемо сидіти й не реагувати - ми відповімо як в обороні, так і в наступі", - заявив міністр.

Сікорський навів приклад: Україна, за оцінками, знищила від 30 до 40% нафтопереробних потужностей Росії, що вже спричинило логістичні труднощі як у цивільній економіці РФ, так і у військовій логістиці.

За його словами, якщо Україна змогла досягти цього, практично не маючи бойової авіації для дій над територією Росії, то повітряні сили НАТО здатні на значно більше.

Міністр назвав удари по нафтопереробних об'єктах не лише юридично допустимими з погляду міжнародного права, а й психологічно ефективними - на відміну від терору проти цивільного населення, який, за його словами, історично призводить до протилежного ефекту: замість падіння морального духу суспільство лише гуртується.