У Будьонновську вибухи і пожежа: місцеві мешканці кажуть, що горить хімзавод

У місті Будьонновськ Ставропольського краю Росії, ймовірно, горить хімічний завод "Ставролен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Близько другої години ночі на території Ставропольського краю була оголошена безпілотна небезпека.
Згодом у місцевих пабліках очевидці почали писати про вибухи в Будьонновську. Місцеві мешканці нарахували кілька вибухів впродовж 15 хвилин.
За кілька хвилин у мережі з'явилось фото і відео масштабної заграви у небі над містом.
У місцевих Telegram-каналах припускають, що горить хімічний завод "Ставролен" - - великий виробник хімічної продукції, а саме поліетилену та бензолу.
Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ зібрав кілька фото та відео масштабної пожежі.
Як повідомлялось, попередня атака на Будьонновськ Ставропольського краю Росії сталась у ніч на 12 листопада. Тоді в місті також лунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Місцевим мешканцям радили сховатись у кімнаті між двома стінами або в приміщенні без вікон. Також попереджали про можливі обмеження у роботі мобільного інтернету та перебої у прийомі сигналу цифрового ефірного телебачення.
Зранку Міноборони Росії повідомило, що над Ставропольським краєм було збито 4 безпілотники.
Тим часом деякі місцеві пабліки повідомляли, що під атакою було підприємство "Ставролен".
Як раніше повідомляло РБК-україна, невідомі дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї ввечері 28 жовтня.
Одночасно з цим росіяни скаржилися на те, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. РосЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський.
Тієї ж ночі обмеження запроваджували в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.