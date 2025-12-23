У Будьонновську вибухи і пожежа: місцеві мешканці кажуть, що горить хімзавод

Атаки на Будьонновськ

Як повідомлялось, попередня атака на Будьонновськ Ставропольського краю Росії сталась у ніч на 12 листопада. Тоді в місті також лунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Місцевим мешканцям радили сховатись у кімнаті між двома стінами або в приміщенні без вікон. Також попереджали про можливі обмеження у роботі мобільного інтернету та перебої у прийомі сигналу цифрового ефірного телебачення.

Зранку Міноборони Росії повідомило, що над Ставропольським краєм було збито 4 безпілотники.

Тим часом деякі місцеві пабліки повідомляли, що під атакою було підприємство "Ставролен".

Як раніше повідомляло РБК-україна, невідомі дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї ввечері 28 жовтня.

Одночасно з цим росіяни скаржилися на те, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. РосЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський.

Тієї ж ночі обмеження запроваджували в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.