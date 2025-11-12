ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вибухи і пожежа в Будьонновську: у РФ заявляють про атаку безпілотників

Росія, Середа 12 листопада 2025 07:20
UA EN RU
Вибухи і пожежа в Будьонновську: у РФ заявляють про атаку безпілотників Фото: МНС Росії (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

У місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії в ніч на 12 листопада лунали вибухи на тлі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько опівночі в Будьонновську оголошували "безпілотну небезпеку".

Місцевим мешканцям радили сховатись у кімнаті між двома стінами або в приміщенні без вікон. Також попереджали про можливі обмеження у роботі мобільного інтернету та перебої у прийомі сигналу цифрового ефірного телебачення.

Після цього місцеві мешканці почали скаржитись на вибухи.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ публікував фото і видео вибуху та заграви.

За кілька годин губернатор краю Володимир Владіміров підтвердив, що над Будьонівським округом Ставропольського краю сили ППО відбили атаку невідомих безпілотників. За його версією, від уламків збитих дронів у промзоні міста стався спалах.

Зранку Міноборони Росії також повідомило, що над Ставропольським краєм було збито 4 безпілотники.

Тим часом деякі місцеві пабліки повідомляють, що під атакою було підприємство "Ставролен" - великий виробник хімічної продукції, а саме поліетилену та бензолу.

Атаки невідомих дронів на російські міста

Як раніше повідомляло РБК-україна, невідомі дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї ввечері 28 жовтня.

Одночасно з цим росіяни скаржилися на те, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. РосЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський.

Тієї ж ночі обмеження запроваджували в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.

Російські пабліки інформували й про інші наслідки. Зокрема, росіяни о 00:20 за місцевим часом, скаржилися на звуки вибухів біля міста Новоспаське (Ульянівська область).

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дрони
Новини
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа