Вибухи і пожежа в Будьонновську: у РФ заявляють про атаку безпілотників

У місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії в ніч на 12 листопада лунали вибухи на тлі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько опівночі в Будьонновську оголошували "безпілотну небезпеку".

Місцевим мешканцям радили сховатись у кімнаті між двома стінами або в приміщенні без вікон. Також попереджали про можливі обмеження у роботі мобільного інтернету та перебої у прийомі сигналу цифрового ефірного телебачення.

Після цього місцеві мешканці почали скаржитись на вибухи.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ публікував фото і видео вибуху та заграви.

За кілька годин губернатор краю Володимир Владіміров підтвердив, що над Будьонівським округом Ставропольського краю сили ППО відбили атаку невідомих безпілотників. За його версією, від уламків збитих дронів у промзоні міста стався спалах.

Зранку Міноборони Росії також повідомило, що над Ставропольським краєм було збито 4 безпілотники.

Тим часом деякі місцеві пабліки повідомляють, що під атакою було підприємство "Ставролен" - великий виробник хімічної продукції, а саме поліетилену та бензолу.