В Буденновске взрывы и пожар: местные жители говорят, что горит химзавод

Атаки на Буденновск

Как сообщалось, предыдущая атака на Буденновск Ставропольского края России произошла в ночь на 12 ноября. Тогда в городе также раздавались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Местным жителям советовали спрятаться в комнате между двумя стенами или в помещении без окон. Также предупреждали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и перебоях в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения.

Утром Минобороны России сообщило, что над Ставропольским краем были сбиты 4 беспилотника.

Тем временем некоторые местные паблики сообщали, что под атакой было предприятие "Ставролен".

Как ранее сообщало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае вечером 28 октября.

Одновременно с этим россияне жаловались на то, что в направлении Москвы летят неизвестные дроны. РосСМИ информировали, что в Москве временно была ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

Той же ночью ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары.