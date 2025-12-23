У Будьонновську вибухи і пожежа: місцеві мешканці кажуть, що горить хімзавод

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ зібрав кілька фото та відео масштабної пожежі.

У місцевих Telegram-каналах припускають, що горить хімічний завод "Ставролен" - - великий виробник хімічної продукції, а саме поліетилену та бензолу.

За кілька хвилин у мережі з'явилось фото і відео масштабної заграви у небі над містом.

Згодом у місцевих пабліках очевидці почали писати про вибухи в Будьонновську. Місцеві мешканці нарахували кілька вибухів впродовж 15 хвилин.

Близько другої години ночі на території Ставропольського краю була оголошена безпілотна небезпека.

Атаки на Будьонновськ

Як повідомлялось, попередня атака на Будьонновськ Ставропольського краю Росії сталась у ніч на 12 листопада. Тоді в місті також лунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Місцевим мешканцям радили сховатись у кімнаті між двома стінами або в приміщенні без вікон. Також попереджали про можливі обмеження у роботі мобільного інтернету та перебої у прийомі сигналу цифрового ефірного телебачення.

Зранку Міноборони Росії повідомило, що над Ставропольським краєм було збито 4 безпілотники.

Тим часом деякі місцеві пабліки повідомляли, що під атакою було підприємство "Ставролен".

Як раніше повідомляло РБК-україна, невідомі дрони атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї ввечері 28 жовтня.

Одночасно з цим росіяни скаржилися на те, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. РосЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський.

Тієї ж ночі обмеження запроваджували в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.