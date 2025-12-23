ua en ru
В Буденновске взрывы и пожар: местные жители говорят, что горит химзавод

Россия, Вторник 23 декабря 2025 03:10
В Буденновске взрывы и пожар: местные жители говорят, что горит химзавод Фото: спасатели МЧС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В городе Буденновск Ставропольского края России, вероятно, горит химический завод "Ставролен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Около двух часов ночи на территории Ставропольского края была объявлена беспилотная опасность.

Впоследствии в местных пабликах очевидцы начали писать о взрывах в Буденновске. Местные жители насчитали несколько взрывов в течение 15 минут.

Через несколько минут в сети появилось фото и видео масштабного зарева в небе над городом.

В местных Telegram-каналах предполагают, что горит химический завод "Ставролен" - крупный производитель химической продукции, а именно полиэтилена и бензола.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ собрал несколько фото и видео масштабного пожара.

Атаки на Буденновск

Как сообщалось, предыдущая атака на Буденновск Ставропольского края России произошла в ночь на 12 ноября. Тогда в городе также раздавались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Местным жителям советовали спрятаться в комнате между двумя стенами или в помещении без окон. Также предупреждали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и перебоях в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения.

Утром Минобороны России сообщило, что над Ставропольским краем были сбиты 4 беспилотника.

Тем временем некоторые местные паблики сообщали, что под атакой было предприятие "Ставролен".

Как ранее сообщало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае вечером 28 октября.

Одновременно с этим россияне жаловались на то, что в направлении Москвы летят неизвестные дроны. РосСМИ информировали, что в Москве временно была ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

Той же ночью ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары.

