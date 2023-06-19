Завищили ціни та розкрали бюджет. Будівникам Подільського мосту у Києві оголосили підозру

Працівникам підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Київ" було оголошено підозру у розкраданні грошових коштів під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

За даними слідства, збитків бюджету при розкраданні коштів завдано більше ніж на 100 мільйонів.

Одним із підозрюваних виявився директор комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Київ", директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства.

Виявилось, що підозрювані необґрунтовано завищили обсяги витрат на виконану роботу та на оренду будівельної техніки.

Попередньо, правоохоронці встановили, що схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах було організовано під час будівництва мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Підозрювані вносили у службову документацію недостовірні відомості щодо оренди залученої до будівництва техніки, а саме: дизельні компресори, крани, бурові насоси, бурова установка тощо.

Підозрюваним загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Подільський міст

Будується в Києві через річки Дніпро і Десенку. Він має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво мостового переходу було розпочате 1993 року (фактично 2003). Воно неодноразово зупинялося через брак фінансування, через що дату відкриття багаторазово відкладали. Остання запланована дата відкриття першої черги - кінець 2023 року.