Строительство Подольского моста в Киеве. Замдиректора коммунального предприятия получил подозрение

Заместителю директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявлено о подозрении в служебной халатности из-за миллионных убытков на строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева .

Правоохранители разоблачили очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода.

Детали дела

В рамках досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что в июне этого года заместитель директора коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин

Произведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов на аренду специальной техники.

По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

Что угрожает подозреваемому

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

В полиции напомнили, что в сентябре текущего года фигуранту уже вручили подозрение по этой же статье - тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство "подорожало" на 6,5 миллиона гривен.

В случае доказывания вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Подольский мост

Строится в Киеве через реки Днепр и Десенко. Он должен соединить раздел с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

Строительство мостового перехода было начато в 1993 году (фактически в 2003). Оно неоднократно останавливалось за неимением финансирования, из-за чего дату открытия многократно откладывали. Последняя запланированная дата открытия первой очереди - конец 2023 года.

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