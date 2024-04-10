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Будівництво нових блоків АЕС доведеться відкласти, - експерт

Середа 10 квітня 2024 12:14
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Будівництво нових блоків АЕС доведеться відкласти, - експерт Фото: будівництво нових блоків АЕС доведеться відкласти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Через відсутність коштів на відновлювальні роботи енергосистеми України, плани щодо будівництва нових блоків АЕС доведеться відкласти.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в матеріалі РБК-Україна "Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми".

На думку Омельченка, кошти необхідно направити на відновлювання об'єктів енергетики.

За його словами, Україні, до початку зими, навряд чи вдасться повернути обсяг генерації на рівень до 22 березня.

"Ситуація дуже складна і немає часу для її вирішення. Тож, найімовірніше, будемо намагатися збільшувати імпорт, напевно, доведеться переходити на планові графіки відключень", - зазначив він.

Також Омельченко припустив, що до зими дефіцит в енергосистемі України збережеться на рівні 2-3 ГВт.

Обстріл енергетичного сектору України

Росіяни посилили обстріл України ще кілька тижнів тому. Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження обмежень споживання електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, останні російські обстріли викликали більше наслідків, ніж удари взимку 2022-2023 років.

Нещодавно Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

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