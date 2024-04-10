Будівництво нових блоків АЕС доведеться відкласти, - експерт

Через відсутність коштів на відновлювальні роботи енергосистеми України, плани щодо будівництва нових блоків АЕС доведеться відкласти.

На думку Омельченка, кошти необхідно направити на відновлювання об'єктів енергетики.

За його словами, Україні, до початку зими, навряд чи вдасться повернути обсяг генерації на рівень до 22 березня.

"Ситуація дуже складна і немає часу для її вирішення. Тож, найімовірніше, будемо намагатися збільшувати імпорт, напевно, доведеться переходити на планові графіки відключень", - зазначив він.

Також Омельченко припустив, що до зими дефіцит в енергосистемі України збережеться на рівні 2-3 ГВт.

Обстріл енергетичного сектору України

Росіяни посилили обстріл України ще кілька тижнів тому. Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження обмежень споживання електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, останні російські обстріли викликали більше наслідків, ніж удари взимку 2022-2023 років.

Нещодавно Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.