Кабмін схвалив будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС
Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким пропонується побудувати два нові енергоблоки Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.
Законопроект став ініціативою Міненерго. У відомстві уточнили, що наступний етап - розгляд у Верховній раді.
У документі визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи та загальні характеристики. Також у законопроекті передбачені вимоги до проектування та будівництва.
"Атомна генерація на сьогоднішній день виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку та незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни загалом", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
Два нові атомні енергоблоки дозволять збільшити виробництво електроенергії на 226 млн кВт*год на рік.
Енергоблоки хочуть збудувати за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей. Гроші з держбюджету використовувати не планують.
Зазначимо, що уряд схвалив такий законопроект на тлі чергового посилення російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через атаки у низці регіонів є проблеми з електропостачанням.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно глава "Енергоатому" Петро Котін заявив про плани України купити у Болгарії два атомні реактори та встановити їх на території Хмельницької АЕС. Це необхідно, щоб компенсувати втрату потужностей через окупацію Запорізької АЕС росіянами.
Майданчик Хмельницької АЕС хочуть підготувати до встановлення першого реактора вже у червні. Пускові роботи планують розпочати протягом 2-3 років.
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