Кабмін схвалив будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook .

Законопроект став ініціативою Міненерго. У відомстві уточнили, що наступний етап - розгляд у Верховній раді.

У документі визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи та загальні характеристики. Також у законопроекті передбачені вимоги до проектування та будівництва.

"Атомна генерація на сьогоднішній день виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку та незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни загалом", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Два нові атомні енергоблоки дозволять збільшити виробництво електроенергії на 226 млн кВт*год на рік.

Енергоблоки хочуть збудувати за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей. Гроші з держбюджету використовувати не планують.

Зазначимо, що уряд схвалив такий законопроект на тлі чергового посилення російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через атаки у низці регіонів є проблеми з електропостачанням.