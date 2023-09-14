UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будівництво газового хаба в Туреччині відклалося через розбіжності з Росією, - Reuters

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Спроба Росії створити газовий хаб у Туреччині стикається із затримками через розбіжності з приводу того, хто має за нього відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував цю ідею в жовтні 2022 року, незабаром після того, як вибухи пошкодили газопровід "Північний потік", що з'єднує Росію з Німеччиною через Балтійське море. 

Reuters пише, що реалізацію проєкту газового хаба було відкладено через сварку між Росією і Туреччиною через контроль над ним.

"Є управлінські проблеми, вони борються за те, хто має керувати хабом", - повідомило джерело на умовах анонімності.

Інше джерело, близьке до контрольованого Кремлем газового гіганта "Газпром", визнало, що існує проблема в питаннях управління.

Газовий хаб у Туреччині

У жовтні минулого року Росія заявила, що може перемістити транзит газу до Європи з трубопроводу "Північний потік-1" до Чорноморського регіону та Туреччини.

Потім в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану щодо будівництва газового хаба біля кордонів ЄС.

Через певний час президент Туреччини заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про створення газового хаба.

У вересні цього року Путін сказав, що Росія близька до угоди з Туреччиною створення центру торгівлі природним газом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТурция