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На будівництві військового містечка під Львовом розікрали понад 40 млн гривень

Фото: у Львівській області затримали підозрюваних, які привласнили кошти (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

На реконструкції об’єктів військового містечка у Львівській області розікрали понад 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даним слідства, двоє мешканців Львова розробили схему із заволодіння бюджетними коштами, які мали виділятися на реконструкцію будівель одного з військових містечок області. 

 

Щоб втілити в життя свій план, чоловіки залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційної структури. З останньою надалі уклали договір підряду на виконання робіт по об’єктах.

Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. 

"З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", - повідомили правоохоронці.

Наразі правоохоронці затримали учасників фінансової оборудки.

Нагадаємо, ми писали, що в Івано-Франківській області під час будівництва школи в межах програми "Велике будівництво" було привласнено майже 15 млн гривень.

В Україні знайшли спосіб ліквідувати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі.

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