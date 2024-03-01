В Україні знайшли спосіб ліквідувати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі

Важливими кроками цифровізації містобудування в процесі відновлення країни має стати можливість надання права розпочати будівництво автоматично без участі чиновника в електронній системі, блокування проектної документації з порушеннями, а також запровадження опції автоматичної видачі містобудівних умов та обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Зараз абсолютно типова історія, коли одні девелопери вимушені, умовно кажучи, стояти з простягнутою рукою перед ОМС, щоб отримати містобудівні умови та обмеження, в той час, як недобросовісні гравці просто домовляються з відповідними органами на місцях. Тому з корупційними проявами слід боротися саме на рівні такого посередництва. Це можливо тільки за рахунок автоматизації тих процесів, які раніше у ручному режимі здійснювали чиновники", - пояснила парламентарка.

Шуляк додала, що нині разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), Міністерством цифрової трансформації та проєктом TAPAS ведеться спільна робота зі створення електронного містобудівного кадастру державного рівня. Найближчим часом планується ввести його в дослідну експлуатацію і вже до кінця поточного року продукт очікують запустити повністю.

“Якщо у девелопера вся інформація по проєкту буде занесена у реєстр, буде земельна ділянка і містобудівні умови і обмеження, буде проектна документація, розроблена згідно з чинним законодавством і ДБН, пройдена експертиза з позитивним висновком і все це, звісно, відповідатиме містобудівній документації місцевого рівня, ми будемо намагатися зробити все, щоб історія з хабарями на етапі дозвільних процедур лишилась у минулому”, - наголосила Шуляк.

Нардеп також додала, що на вирішення критичних для будівельної галузі моментів вже цього року є готовність і у Мінвідновлення, і Мінцифри, і Кабміну. Тому вона сподівається, що ще за їх каденції буде ухвалено рішення про те, щоб запрацював електронний містобудівний кадастр.

Цифровізація будівельної сфери розпочалась у липні 2020 року, коли відбувся запуск е-системи у сфері будівництва. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) стане частиною майбутнього містобудівного кадастру державного рівня. Завдяки її запуску, зараз велика частина будь-яких зловживань зупиняється на етапі спроб і держава завдяки цьому заощаджує мільярди гривень щорічно.

“Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва наразі становить 1,5 млрд гривень на рік. Загалом держава зекономила 10 млрд грн завдяки тому, що цифровізація виключає людський чинник”, - зазначила Шуляк.

Нагадаємо, 21 лютого в ЄДЕССБ запрацювала автоматична первинна реєстрація спеціальних майнових прав (СПМ). Вона необхідна і забудовникам, оскільки допомагає уникнути бюрократичних перешкод та зайвих витрат часу на реєстрацію майнових прав, і інвесторам, оскільки відтепер вони можуть перевіряти статус будівництва об’єкту безпосередньо на порталі ЄДЕССБ, уникаючи шахрайських схем.