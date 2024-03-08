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В Івано-Франківській області на будівництві школи вкрали 15 млн гривень

Івано-Франківськ, П'ятниця 08 березня 2024 16:34
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В Івано-Франківській області на будівництві школи вкрали 15 млн гривень Фото: під час будівництва школи було привласнено майже 15 млн гривень (facebook.com luckyland dim)
Автор: Каріна Левицька

Під час будівництва школи в межах програми "Велике будівництво" було привласнено майже 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними НАБУ, у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з підконтрольною підозрюваному компанією договір на будівництво в межах державної програми "Велике будівництво" шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн гривень.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн гривень. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму понад 14,8 млн гривень, так і залишилась на папері.

Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Однак НАБУ і САП повідомили про підозру організатору заволодіння.

Наразі у справі троє підозрюваних. Двом іншим учасникам, ексдиректору Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директору будівельної компанії, про підозру повідомили у вересні 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні знайшли спосіб ліквідувати один з найбільших корупційних ризиків для будівельної галузі.

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