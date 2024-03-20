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На строительстве военного городка под Львовом разворовали более 40 млн гривен

Фото: во Львовской области задержали подозреваемых, присвоивших средства (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

На реконструкции объектов военного городка во Львовской области разворовали более 40 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным следствия, двое жителей Львова разработали схему по завладению бюджетными средствами, которые должны были выделяться на реконструкцию зданий одного из военных городков области. 

 

Чтобы воплотить в жизнь свой план, мужчины привлекли знакомых должностных лиц военного учебного заведения и коммерческой структуры. С последней в дальнейшем заключили договор подряда на выполнение работ по объектам.

Для завладения средствами в официальные документы вносились ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ. 

"С целью вывода средств в "тень" и предоставления легальности финансовым операциям, подрядчик перечислял субподрядным организациям средства за работы, которые они фактически не выполняли", - сообщили правоохранители.

Сейчас правоохранители задержали участников финансовой сделки.

Напомним, мы писали, что в Ивано-Франковской области во время строительства школы в рамках программы "Большая стройка" было присвоено почти 15 млн гривен.

В Украине нашли способ ликвидировать один из самых больших коррупционных рисков для строительной отрасли.

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