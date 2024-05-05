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Для будівництва нових енергетичних потужностей необхідно переглянути тариф на світло, - експерт

Фото: для будівництва нових енергетичних потужностей необхідно переглянути тариф на світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Рішення щодо перегляду тарифу для населення невідворотне, бо воно потрібне для будівництва енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента аналітичного центру DiXi Group Олену Павленко.

"Підвищення тарифів невідворотне, але воно і необхідне, тому що ми продовжуємо дуже багато використовувати ресурсу нашої генерації на виснаження. Для того, щоб бути впевненим, що у нас буде нормальна генерація через 10-15-20 років, а ми зараз говоримо про нову генерацію, про нові технології, це ще більше коштів, для цього потрібно щоб хтось інвестував", - сказала вона. 

Павленко додала, що ніхто з інвесторів не стане вкладати кошти у нову генерацію без перегляду тарифу для населення. 

Вона пояснила, що зараз в України немає на це коштів, а західні інвестори не приходять просто так і не пропонують свої гроші. Для цього потрібні переговори. 

"Тому для того, щоб ми розуміли, що у нас буде чиста енергія, безпечна енергія, постійна енергія через 10-15-20 років, я думаю, що абсолютно невідворотно нам доведеться всім підвищувати тариф", - підсумувала вона. 

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

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Електроенергія