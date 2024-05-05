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Нацбанк прогнозує суттєве збільшення цін на електроенергію

Неділя 05 травня 2024 17:19
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Нацбанк прогнозує суттєве збільшення цін на електроенергію Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Національний банк України прогнозує швидкого та суттєвого підвищення цін на електричну енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макроекономічний прогноз Нацбанку.

"Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Додається, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - підкреслили в НБУ.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

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Національний банк України Електроенергія
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