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Для строительства новых энергетических мощностей необходимо пересмотреть тариф на свет, - эксперт

Фото: для строительства новых энергетических мощностей необходимо пересмотреть тариф на свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Решение о пересмотре тарифа для населения неотвратимо, потому что оно нужно для строительства энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента аналитического центра DiXi Group Елену Павленко.

"Повышение тарифов неотвратимо, но оно и необходимо, потому что мы продолжаем очень много использовать ресурса нашей генерации на истощение. Для того чтобы быть уверенным, что у нас будет нормальная генерация через 10-15-20 лет, а мы сейчас говорим о новой генерацию, о новых технологиях, это еще больше средств, для этого нужно, чтобы кто-то инвестировал", - сказала она.

Павленко добавила, что никто из инвесторов не станет вкладывать средства в новое поколение без пересмотра тарифа для населения.

Она объяснила, что сейчас у Украины нет на это средств, а западные инвесторы не приходят просто так и не предлагают свои деньги. Для этого требуются переговоры.

"Поэтому для того чтобы мы понимали, что у нас будет чистая энергия, безопасная энергия, постоянная энергия через 10-15-20 лет, я думаю, что абсолютно неотвратимо нам придется всем повышать тариф", - подытожила она.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует скорейшее и существенное повышение цен на электрическую энергию.

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Электроэнергия