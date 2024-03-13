Будівлю ФСБ в Бєлгороді атакували добровольці українськими дронами, - джерело

Так, під час атаки добровольці використовували для атаки безпілотники українського виробництва. При цьому наразі не відомо, чи допомагали українські Сили оборони в цьому.

Атака на будівлю ФСБ РФ у Бєлгороді

13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Зокрема, вдень 12 березня росіяни поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації, внаслідок чого є навіть постраждалі. Крім того, дрон "впав" на ТЦ "Вокзальний". Окрім того, російські силовики оточили місцевий залізничний вокзал.