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Здание ФСБ в Белгороде атаковали добровольцы украинскими дронами, - источник

Фото: здание ФСБ в Белгороде атаковали добровольцы украинскими дронами (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Здание ФСБ в Белгороде в среду, 13 марта, атаковали украинскими дронами российские добровольцы.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

Так, во время атаки добровольцы использовали для атаки беспилотники украинского производства. При этом пока не известно, помогали ли украинские Силы обороны в этом.

Атака на здание ФСБ РФ в Белгороде

13 марта россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты говорят, что под удар попал штаб ФСБ.

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях. 

В частности, днем 12 марта россияне пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации, в результате чего даже пострадали люди. Кроме того, дрон "упал" на ТЦ "Вокзальный". Кроме того, российские силовики оцепили местный железнодорожный вокзал.

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