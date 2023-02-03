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"Будівельник" вийде на матч євротурніру з "українським" складом

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Люблін, П'ятниця 03 лютого 2023 12:22
"Будівельник" вийде на матч євротурніру з "українським" складом Фото: Максим Сандул та інші українці вперше зіграють в ENBL (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер столичного "Будівельника" Валерій Плеханов анонсував участь резервної команди в поєдинку Європейської Північної баскетбольної ліги проти польського "Любліна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал клубу.

"Гладіатори", які виступають в українській Суперлізі, отримали шанс проявити себе в ENBL. Матч "Люблін" – "Будівельник" запланований на 6 лютого.

"Через незручний графік 6 лютого в ENBL проти "Любліна" зіграє команда Дмитра Забірченка. З ростеру нашої ми віддамо їм Іллю Тиртишника, Андрія Грицака, і якщо видужає, Аурімаса Маяускаса. Інші гравці моєї команди готуватимуться безпосередньо до вирішальної гри проти "Левіце", – розповів Плеханов.

"Будівельник" у чемпіонаті України виступає під керівництвом Дмитра Забірченка. Його підопічні – українські баскетболісти. Утім, ця обставина не заважає киянам іти у внутрішній першості без поразок (17 перемог).

Натомість легіонери та найсильніші українці з Плехановим на чолі грають у європейських турнірах – Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській північній баскетбольній лізі. У всіх цих змаганнях "Будівельник" теж іде серед лідерів.

У прийдешній тиждень на "гладіаторів" чекають 6 поєдинкв у різних турнірах. 6 лютого кияни зустрінуться з "Любліном" в ENBL, 8 лютого зіграють проти "Левіце" в Кубку Європи, а 10 лютого дві команди зіграють матчі Суперліги (проти "Черкаських Мавп") і ENBL відповідно ("Шяуляй"). 11-12 лютого "Будівельник" проведе ще два поєдинки чемпіонату України – проти "Київ-Баскета" та "Старого Луцька".

До слова, раніше "Будівельник" здобув виїзну перемогу над "Карху" в Кубку Європи ФІБА.

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