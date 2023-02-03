"Будивельник" выйдет на матч евротурнира с "украинским" составом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба .

"Гладиаторы", выступающие в украинской Суперлиге, получили шанс проявить себя в ENBL. Матч "Люблин" – "Будивельник" запланирован на 6 февраля.

"Из-за неудобного графика 6 февраля в ENBL против "Люблина" сыграет команда Дмитрия Забирченко. С ростера нашей мы отдадим им Илью Тыртышника, Андрея Грицака, и если выздоровеет, Ауримаса Маяускаса. Другие игроки моей команды будут готовиться непосредственно к решающей игре против "Левице", – рассказал Плеханов.

"Будивельник" в чемпионате Украины выступает под руководством Дмитрия Забирченко. Его подопечные – украинские баскетболисты. Впрочем, это обстоятельство не мешает киевлянам идти во внутреннем первенстве без поражений (17 побед).

В то же время легионеры и сильнейшие украинцы с Плехановым во главе играют в европейских турнирах – Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге (БИБЛ) и Европейской северной баскетбольной лиге. Во всех этих соревнованиях "Будивельник" тоже идет среди лидеров.

В предстоящую неделю "гладиаторов" ждут 6 поединков в разных турнирах. 6 февраля киевляне встретятся с "Люблином" в ENBL, 8 февраля сыграют против "Левице" в Кубке Европы, а 10 февраля две команды сыграют матчи Суперлиги (против "Черкасских Мавп") и ENBL соответственно ("Шяуляй"). 11-12 февраля "Будивельник" проведет еще два поединка чемпионата Украины – против "Киев-Баскета" и "Старого Луцка".