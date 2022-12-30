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"Будивельник" вернул в команду защитника сборной Украины

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 13:35
"Будивельник" вернул в команду защитника сборной Украины Фото: Виталий Зотов защищал цвета "Будивельникf" в 2014-2017 гг. (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский плеймейкер Виталий Зотов возобновит выступления в составе столичного "Будивельника". До недавнего времени он играл в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний украинец сменил рижский ВЭФ на ряды "гладиаторов". Отечественный гранд арендовал разыгрывающего защитника.

Зотов ранее защищал цвета "Будивельника" в 2014-2017 гг. С киевлянами он завоевал Кубок Украины и стал чемпионом под руководством Владимира Коваля. В составе "гладиаторов" плеймейкер будет выступать под обычным 45-м номером.

Позже он выступал за "Николаев", "Химик" и "Днепр". В Латвию перебрался после остановки чемпионата Украины в результате полномасштабной агрессии РФ. Средние цифры в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге в сезоне 2022/23 – 5.2 очков, 2 передачи, 2 передачи, 1 перехват.

"Будивельник" в нынешнем сезоне соревнуется на нескольких фронтах. В частности, в январе у Зотова будет возможность во второй раз дебютировать за киевлян в Европейской Северной баскетбольной лиге, Кубке Европы ФИБА или Балканской лиге.

В этом году новичок "гладиаторов" впервые сыграл на Евробаскете. В составе сборной Украины он не был основным, но помог национальной команде выйти в 1/8 финала первенства. Там "сине-желтые" проиграли Польше (86:94).

&quot;Будивельник&quot; вернул в команду защитника сборной Украины

К слову, ранее ФБУ опубликовала календарь украинской Суперлиги на январь.

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