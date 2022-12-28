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Баскетбольна Суперліга отримала календар на січень: коли відновиться першість

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Черкаси, Середа 28 грудня 2022 13:17
Баскетбольна Суперліга отримала календар на січень: коли відновиться першість Фото: "Будівельник" не зазнав жодної поразки в сезоні (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оприлюднила графік січневих поєдинків чоловічої Суперліги. Матчі зіграють у двох баблах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Зимова пауза в чемпіонаті України завершиться 10 січня. Поновиться вітчизняна першість у Черкасах, де в баблі зіграють 6 команд Суперліги.

На місцевій арені ПС "Будівельник" впродовж трьох днів змагатимуться "Черкаські Мавпи", "Запоріжжя", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Прикарпаття-Говерла" та "Київ-Баскет". Натомість 13-15 січня три лідери чемпіонату – "Дніпро", одеська БІПА та київський "Будівельник" зіграють у Дніпрі.

У сезоні 2022/23 ФБУ склала для Суперліги календар на чотири кола. Чемпіон і призери першості будуть визначені після регулярної першості. Цьогоріч клуби та федерація вирішили відмовитися від плей-офф чемпіонату.

Безумовним лідером Суперліги наразі залишається "Будівельник" (13 перемог, 0 поразок). Топ-трійку команд доповнили БІПА (11/1) та "Дніпро" (9/4). Поруч із останнім – "Київ-Баскет" (8/4).

До слова, раніше "Запоріжжя" змінило керманича команди колишнім головним тренером.

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