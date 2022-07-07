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"Будивельник" получил соперника в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Фото: "Будивельник" в прошлом сезоне Суперлиги (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ФИБА соперником киевского "Будивельника" стал шведский "Норчеппинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Квалификация баскетбольной Лиги чемпионов начнется 21 сентября. Украинский гранд возьмёт старт с первого раунда отбора. Если же "гладиаторы" одолеют "Норчеппинг", то встретятся с немецким "Бамбергом".

Потенциальные две победы "Будивельника" выведут столичный клуб в финал квалификации. Там киевляне встретятся с победителем другой части сетки, где будут соревноваться лиссабонская "Бенфика", кипрский "Керавнос" и косовский "Голден Игл". Победитель квалификации сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Накануне руководство "Будивельника" объявило об уходе Миглиниекса с должности главного тренера команды. Латвийский специалист работал с "гладиаторами" с середины сезона 2020/21 и завоевал Кубок Украины-2021.

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.

К слову, накануне Багатскис объявил заявку сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2023 против Испании.

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