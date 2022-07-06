Украина – Испания: Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной на матч отбора к ЧМ-2023

В заявку сборной Украины на перенесенный поединок квалификации к чемпионату мира-2023 против Испании тренерский штаб внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Определился состав национальной команды на матч с испанцами. Поединок состоится в четверг, 7 июля, в латвийской Риге.

Айнарс Багатскис вместе с помощниками отсеял двух лишних баскетболистов. В заявку на матч не попали два бигмена – Вячеслав Петров и Вячеслав Кравцов. В свою очередь вернулись в ростер защитник Денис Лукашов и центровой Артем Пустовой.

Состав сборной Украины на матч против Испании:

Илья Сидоров

Денис Лукашов

Юсуф Санон

Виталий Зотов

Святослав Михайлюк

Павел Крутоус

Иван Ткаченко

Артем Ковалев

Сергей Павлов

Вячеслав Бобров

Дмитрий Скапинцев

Артем Пустовой

Поединок Украина – Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Турнирное положение команд в группе: Грузия – 10 очков (6 матчей), Испания – 9 (5), Украина – 8 (5), Северная Македония – 6 (6).