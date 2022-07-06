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Украина – Испания: Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной на матч отбора к ЧМ-2023

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Рига, Среда 06 июля 2022 19:58
Украина – Испания: Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной на матч отбора к ЧМ-2023 Фото: Подопечные Айнарса Багатскиса на тренировке (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

В заявку сборной Украины на перенесенный поединок квалификации к чемпионату мира-2023 против Испании тренерский штаб внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Определился состав национальной команды на матч с испанцами. Поединок состоится в четверг, 7 июля, в латвийской Риге.

Айнарс Багатскис вместе с помощниками отсеял двух лишних баскетболистов. В заявку на матч не попали два бигмена – Вячеслав Петров и Вячеслав Кравцов. В свою очередь вернулись в ростер защитник Денис Лукашов и центровой Артем Пустовой.

Состав сборной Украины на матч против Испании:

  • Илья Сидоров
  • Денис Лукашов
  • Юсуф Санон
  • Виталий Зотов
  • Святослав Михайлюк
  • Павел Крутоус
  • Иван Ткаченко
  • Артем Ковалев
  • Сергей Павлов
  • Вячеслав Бобров
  • Дмитрий Скапинцев
  • Артем Пустовой

Украина – Испания: Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной на матч отбора к ЧМ-2023

Поединок Украина – Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Турнирное положение команд в группе: Грузия – 10 очков (6 матчей), Испания – 9 (5), Украина – 8 (5), Северная Македония – 6 (6).

Напомним, что украинская сборная обыграла македонцев на выезде в 6-м туре квалификации к Мундиалю.

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