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"Будівельник" отримав суперника в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів

Фото: "Будівельник" у минулому сезоні Суперліги (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

У першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА суперником київського "Будівельника" став шведський "Норчеппінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Кваліфікація баскетбольної Ліги чемпіонів розпочнеться 21 вересня. Український гранд візьме старт із першого раунду відбору. Якщо ж "гладіатори" здолають "Норчеппінг", то зустрінуться з німецьким "Бамбергом".

Потенційні дві перемоги "Будівельника" виведуть столичний клуб у фінал кваліфікації. Там кияни зустрінуться з переможцем іншої частини сітки, де змагатимуться лісабонська "Бенфіка", кіпрський "Керавнос" та косовський "Голден Ігл". Переможець кваліфікації гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів.

Напередодні керівництво "Будівельника" оголосило про відхід Міглініекса з посади головного тренера команди. Латвійський фахівець працював із "гладіаторами" від середини сезону 2020/21 та здобув Кубок України-2021.

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.

До слова, напередодні Багатскіс оголосив заявку збірної України на матч кваліфікації до ЧС-2023 проти Іспанії.

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