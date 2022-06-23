Баскетбольная федерация призвала взять "Будивельник" в групповой раунд Лиги чемпионов

Столичный "Будивельник" может получить путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23 в случае положительной реакции ФИБА на обращение Федерации баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

ФБУ направила письмо исполнительному директору Лиги чемпионов ФИБА Патрику Комминосу. Тема обращения – предоставление отечественному баскетбольному гранду места в групповом раунде турнира на предстоящий сезон.

"На сегодняшний день один из флагманов Украины – столичный "Будивельник" имеет возможность и готов принять участие в главном турнире Европы – Лиге чемпионов. Руководство "Будивельника" подбирает зал в Европе и готово формировать состав для участия в Лиге чемпионов на соответствующем уровне", – говорится в письме.

Федерация призвала ФИБА отдать путевку в основную часть Лиги чемпионов из-за последствий войны РФ против Украины. Скорее всего, провести полноценный сезон 2022/23 в чемпионате не удастся, так что "Будивельник" мог бы иметь игровую практику в Европе.

Ранее функционеры запланировали возобновление соревнований в Украине на осень. Чемпионат могут провести с тремя географическими зонами и финальным раундом.