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"Будівельник" перемогою над "Калевом" закріпив лідерство в групі ENBL

Фото: Арчі Гудвін став найрезультативнішим на паркеті (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Четвертою перемогою поспіль у септеті Європейської Північної баскетбольної ліги завершився матч київського "Будівельника" проти естонського "Калева".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Європейська Північна баскетбольна ліга, група A

"Калев" – "Будівельник" – 76:84 (19:20, 13:26, 24:19, 20:19)

Стартовий відрізок краще вдався господарям (7:2), проте "гладіатори" поступово перехопили ініціативу. До середини першої чверті "Будівельник" вже був попереду, ведучи на піку з +6. Щоправда, до кінця 10-хвилинки цю перевагу розгубив і лише мінімально випередив "Калев".

А ось друга чверть стала ключовою у матчі. Після рівної гри на початку кияни почали методично формувати гандикап. Зрештою, за підсумками десяти хвилин перед великою перервою український гранд відірвався від естонської команди на 14 пунктів.

Наступні дві чверті на майданчику вийшли значно конкурентнішими. "Калев" навіть зумів відіграти п'ять очок відставання у першому з відрізків. А от у другому "Будівельник" на класі тримав суперника на безпечній відстані та холоднокровно довів поєдинок до логічної перемоги.

Цей успіх став для "гладіаторів" четвертим поспіль у рамках ENBL. Столичний гранд набрав 8 очок у турнірній таблиці та випереджає польську "Зельону Гуру" на два пункти. 10 лютого кияни зустрінуться з литовським "Шяуляєм" (4 очки).

До слова, напередодні "Будівельник" впевнено здолав "ТалТех" у рамках ENBL.

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