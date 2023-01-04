ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Будівельник" переграв "ТалТех" і вирвався в лідери групи ENBL

Новость на русском →
Таллінн, Середа 04 січня 2023 18:49
"Будівельник" переграв "ТалТех" і вирвався в лідери групи ENBL Фото: В'ячеслав Бобров під щитом "ТалТеха" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Перемогою над талліннським "ТалТехом" київський "Будівельник" продовжив виступи в Європейській Північній баскетбольній лізі (ENBL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Європейська Північна баскетбольна ліга, група A

"Будівельник" – "ТалТех" – 73:59 (15:21, 15:15, 15:11, 28:12)

До середини стартової чверті гра на паркеті була рівною. Та поступово номінальні гості прибрали ініціативу до своїх рук і організували фінальний ривок 9:3, що дозволив відірватися від киян на шість пунктів. У другій 10-хвилинці "ТалТех" міг розвинути свій успіх. На піку естонці вели з +10, але розгубили чотири очки переваги.

А після великої перерви "Будівельник" повернувся до гри. Якщо спершу "гладіатори" просто трималися в тому ж очковому "коридорі", то згодом скоротили відрив до мінімуму, вигравши третю чверть (15:11).

Далі більше. На старті вирішального відрізку кияни спочатку зрівняли рахунок, а згодом створили солідний гандикап (+8) за кілька хвилин до сирени. "Червоно-білі" спробували відігратися, але в останні хвилини геть посипалися і в підсумку відстали від "Будівельника" на 14 очок.

Найрезультативнішим на майданчику став форвард "гладіаторів" Джерай Грант (32 пункти, 6 підбирань). Завдяки цій перемозі кияни вийшли в лідери групи A ENBL. Український гранд здобув три перемоги в трьох матчах. Наступний поєдинок – 5 січня проти "Калева".

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет