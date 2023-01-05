"Будивельник" победой над "Калевом" закрепил лидерство в группе ENBL

Европейская Северная баскетбольная лига, группа A

"Калев" – "Будивельник" – 76:84 (19:20, 13:26, 24:19, 20:19)

Стартовый отрезок лучше удался хозяевам (7:2), однако гладиаторы постепенно перехватили инициативу. К середине первой четверти "Будивельник" уже был впереди, ведя на пике с +6. Правда, к концу 10-минутки это преимущество растерял и лишь минимально опередил "Калев".

А вот вторая четверть стала ключевой в матче. После ровной игры в начале киевляне начали методично формировать гандикап. В конце концов по итогам десяти минут перед большим перерывом украинский гранд оторвался от эстонской команды на 14 пунктов.

Следующие две четверти на площадке получились гораздо более конкурентными. "Калев" даже сумел отыграть пять очков отставания в первом из отрезков. А вот во втором "Будивельник" на классе держал соперника на безопасном расстоянии и хладнокровно довел поединок до логической победы.

Этот успех стал для "гладиаторов" четвертым подряд в рамках ENBL. Столичный гранд набрал 8 очков в турнирной таблице и опережает польскую "Зелену Гуру" на два пункта. 10 февраля киевляне встретятся с литовским "Шяуляем" (4 очка).