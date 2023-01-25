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"Будівельник" переграв "Хапоель" і повернувся у боротьбу за плей-офф Кубка Європи

Фото: Джерай Грант набрав 23 пункти в протистоянні з "Хапоелем" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою столичного "Будівельника" завершився матч 4-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Хапоеля" з Хайфи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група J, 4-й тур

"Будівельник" – "Хапоель" Хайфа – 81:79 (27:22, 29:19, 7:22, 18:16)

Дебют зустрічі краще вдався "робітникам". Ізраїльський колектив спробував піти у відрив (9:4), але кияни "увімкнулися" та вирівняли гру. На паркеті пішла здебільшого рівна гра. Та все ж кінцівка чверті була за "Будівельником" (+5 переваги).

А ось зі стартом другої 10-хвилинки "гладіатори" повністю заволоділи ініціативою. Столичний гранд забезпечив собі комфортний відрив і в необхідні моменти ззовні легко збільшував свою перевагу над "Хапоелем". Як наслідок, перед великою перервою "Будівельник" відірвався на 15 очок.

Розвинути успіх у третій чверті киянам не вдалося. Більше того, "гладіатори" провалили цей відрізок, розгубивши всю перевагу над номінальними гостями. На фінальні 10 хвилин суперники вийшли за рівного рахунку – 63:63. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, але "Будівельник" зумів дотиснути ізраїльтян із чотирма пунктами Джерая Гранта в останні 60 секунд.

Завдяки перемозі підопічні Валерія Плеханова зрівнялася з "Хапоелем" за основними показниками. Тепер команди ділять друге-третє місця в квартеті, але "робітники" випереджають киян за показниками очних зустрічей. До плей-офф вийдуть дві найкращі команди групи, в якій у лідерах іде фінський "Карху".

До слова, раніше "Прометей" здобув непросту перемогу над "Бурсаспором" у баскетбольному Єврокубку.

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