"Будивельник" обыграл "Хапоэль" и вернулся в борьбу за плей-офф Кубка Европы

Кубок Европы ФИБА, группа J, 4-й тур

"Будивельник" – "Хапоэль" Хайфа – 81:79 (27:22, 29:19, 7:22, 18:16)

Дебют встречи лучше удался "рабочим". Израильский коллектив попытался уйти в отрыв (9:4), но киевляне "включились" и выровняли игру. На паркете пошла в основном ровная игра. Но все же концовка четверти была за "Будивельником" (+5 преимущества).

А вот со стартом второй 10-минутки "гладиаторы" полностью завладели инициативой. Столичный гранд обеспечил себе комфортный отрыв и в необходимые моменты внешне легко увеличивал свое преимущество над "Хапоэлем". Как следствие, перед большим перерывом "Будивельник" оторвался на 15 очков.

Развить успех в третьей четверти киевлянам не удалось. Более того, "гладиаторы" провалили этот отрезок, растеряв все преимущество над номинальными гостями. На финальные 10 минут соперники вышли при равном счете – 63:63. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но "Будивельник" сумел дожать израильтян с четырьмя пунктами Джерая Гранта в последние 60 секунд.

Благодаря победе подопечные Валерия Плеханова сравнялись с "Хапоэлем" по основным показателям. Теперь команды делят второе-третье места в квартете, но "рабочие" опережают киевлян по показателям очных встреч. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы, в которой в лидерах идет финский "Карху".