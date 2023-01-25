"Прометей" здолав "Бурсаспор" на виїзді та вийшов у лідери групи Єврокубка

Непростою виїзною перемогою завершився для "Прометея" зі Слобожанського матч групового етапу баскетбольного Єврокубка проти турецького "Бурсаспора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 12-й тур

"Бурсаспор" – "Прометей" – 92:94 (22:23, 26:27, 21:25, 23:19)

У стартові хвилини господарям вдався класний ривок (8:0). Проте, слобожанці вчасно отямилися і зуміли швидко вирівняти становище. Провідну роль відіграв Агада. Нігерійський оборонець у стартовій чверті набрав 18 пунктів, забезпечивши мінімальну перевагу "Прометея".

Друга 10-хвилинка минула за тим же сценарієм. Гра розбилася на мікроепізоди з чималою кількістю помилок і неточних дальніх кидків від обох команд. Утім, "Бурсаспор" упродовж левової частки ігрового часу змушений був наздоганяти вітчизняний гранд. Зрештою, гандикап слобожанців перед великою перервою склав 2 пункти.

Активний дебют у третій чверті з двома триочковими Нідема дозволив турецькій команді вийти вперед. На паркеті ненадовго розпочалися гойдалки. "Прометей", однак, швидко повернув гру під свій контроль. Зокрема, вчасно взявся набирати очки атакувальний оборонець слобожанців Стефенс (11 пунктів за чверть).

Шестиочкова перевага перед вирішальним десятком хвилин, однак, не стала гарантією успіху "Прометея". Уже до середини чверті "Бурсаспор" завдяки агресивній грі по обидва боки майданчика нівелював дефіцит гостей. Але в грі нервів міцнішими виявилися слобожанці (94:92), а той же Стефенс упродовж хвилини під завісу матчу набрав 5 очок.

П'ята поспіль перемога "Прометея" дозволила обійти "Бур" нагорі групи A Єврокубка. Рекорд обох команд – 8 перемог, 4 поразки. За підсумками туру зрівнятися з ними може "Ховентут". Іспанський колектив буде наступним суперником слобожанців (1 лютого).