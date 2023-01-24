"Будівельник" переграв "Дніпро" та здобув 16 перемог у сезоні Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Будівельник" – "Дніпро" – 76:65 (21:17, 26:16, 12:12, 17:20)

У двобої першої та четвертої команд Суперліги більш-менш рівна боротьба була лише в стартовій чверті. У дебюті дніпровці навіть упродовж нетривалого відрізку були попереду, але загалом намагалися не надто відстати від "гладіаторів". На коротку перерву кияни пішли з чотирма пунктами переваги.

А ось друга 10-хвилинка пройшла за повного контролю "Будівельника". Столична команда методично збільшувала відрив від "Дніпра". Зрештою, перед великою перервою підопічні Дмитра Забірченка створили гандикап +14. Тим не менше, "Дніпро" продовжив боротися і на рівних провів із киянами третю чверть (12:12).

Фінальна 10-хвилинка залишила неоднозначне враження. "Будівельник" спершу відірвався на домінантні 25 пунктів. Та "гладіатори" надто швидко розслабилися. Як наслідок, у фінальний відрізок матчу "Дніпро" просто зім'яв киян (14:0). Проте, відставання дніпровців було таким колосальним, що навіть цей ривок не врятував від поразки.

Ця непроста перемога стала для "Будівельника" шістнадцятою за 16 матчів і залишається безумовним лідером чемпіонату. Тим часом "Дніпро" залишився на 4-й сходинці. Показники команди – 10 перемог, 6 поразок.