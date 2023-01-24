Дворазовий переможець НБА Медведенко отримав нові чемпіонські персні: яка причина

Про це розповів журналіст The Athletic Йован Буха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter оглядача .

Зірковий українець поповнив колекцію призів чемпіонськими відзнаками за сезони 2000/01 і 2001/02 НБА. Влітку він продав оригінальні нагороди заради благодійності.

Медведенко тоді виручив понад 250 тисяч доларів. Кошти використали на реабілітацію у Карпатах понад п'яти сотень дітей із регіонів, що найбільше постраждали від агресії РФ проти України. Частину грошей передали пошкодженим війною українським спортивним школам.

Уродженець Київщини Медведенко розпочав ігрову кар'єру в столичному "Будівельнику" наприкінці 90-х. У 2000-2006 рр. він захищав кольори "Лейкерс" і тріумфував із командою у двох сезонах НБА поспіль. Завершив виступи за океаном у складі "Атланти" в сезоні 2006/07.

Після завершення спортивної кар'єри Медведенко займався тренерською діяльністю і громадським активізмом. Був самовисуванцем на виборах до Верховної Ради IX скликання, а на місцевих виборах-2020 балотувався до Київради за списком "Голосу".