"Будивельник" переиграл "Днепр" и одержал 16 побед в сезоне Суперлиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Днепр" – 76:65 (21:17, 26:16, 12:12, 17:20)

В поединке первой и четвертой команд Суперлиги более-менее равная борьба была лишь в стартовой четверти. В дебюте днепровцы даже на протяжении непродолжительного отрезка были впереди, но в целом пытались не слишком отстать от "гладиаторов". На короткий перерыв киевляне ушли с четырьмя пунктами преимуществами.

А вот вторая 10-минутка прошла при полном контроле "Будивельника". Столичная команда методически увеличивала отрыв от "Днепра". В конце концов перед большим перерывом подопечные Дмитрия Забирченко создали гандикап +14. Тем не менее, "Днепр" продолжил бороться и на равных провел с киевлянами третью четверть (12:12).

Финальная 10-минутка оставила неоднозначное впечатление. "Будивельник" сначала оторвался на доминантные 25 пунктов. Но "гладиаторы" слишком быстро расслабились. Как следствие, в финальный отрезок матча "Днепр" просто смял киевлян (14:0). Однако отставание днепровцев было столь колоссальным, что даже такой рывок не спас от поражения.

Эта непростая победа стала для "Будивельника" шестнадцатой в 16-ти матчах и остается безусловным лидером чемпионата. Тем временем "Днепр" остался на 4-й строчке. Показатели команды – 10 побед, 6 поражений.