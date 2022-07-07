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"Будивельник" остался без главного тренера

Фото: Игорс Миглиниекс с бывшими подопечными (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Латыш Игорс Миглиниекс не будет работать во главе столичного "Будивельника" в грядущем сезоне. Руководство клуба ищет нового тренера для команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

58-летний специалист и боссы украинского гранда договорились о прекращении сотрудничества. Латвийский тренер возглавлял столичный клуб с середины сезона 2020/21.

Миглиниекс взял с "Будивельником" Кубок Украины-2021. В прерванном полномасштабным вторжением РФ сезоне 2021/22 Суперлиги "гладиаторы" шли на 2-й строчке после "Прометея".

В новом сезоне "Будивельник" сыграет в Лиге чемпионов ФИБА. Отечественный гранд будет стартовать в квалификации турнира, где будет "несеянным". Потенциальными соперниками киевлян в первом раунде стали нидерландский "Ден Босх", английский "Лестер", шведский "Норчеппинг" и австрийский "Гмунден".

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.

К слову, накануне Багатскис объявил заявку сборной Украины на матч квалификации к ЧМ-2023 против Испании.

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Баскетбол