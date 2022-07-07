"Будівельник" залишився без головного тренера

58-річний фахівець і боси українського гранда домовилися про припинення співпраці. Латвійський тренер очолював столичний клуб від середини сезону 2020/21.

Міглініекс узяв із "Будівельником" Кубок України-2021. У перерваному повномасштабним вторгненням РФ сезоні 2021/22 Суперліги "гладіатори" йшли на 2-й сходинці після "Прометея".

У новому сезоні "Будівельник" гратиме в Лізі чемпіонів ФІБА. Вітчизняний гранд стартуватиме в кваліфікації турніру, де буде "несіяним". Потенційними суперниками киян у першому раунді стали нідерландський "Ден Босх", англійський "Лестер", шведський "Норчеппінг" і австрійський "Гмунден".

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.