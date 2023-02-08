"Будівельник" достроково вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА: хто буде суперником

Столичний "Будівельник" продовжить виступи в стадії матчів на виліт мінімум в одному з європейських турнірів сезону 2022/23 – Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

"Гладіатори" пробилися в 1/4 фіналу ще до останнього матчу другого групового етапу проти словацького "Левіце". Поєдинок запланований на 8 лютого.

Допоміг українському гранду фінський "Карху". Лідер Корісліги напередодні здолав конкурента "Будівельника" за місце в плей-офф Кубка Європи – "Хапоель" із Хайфи (85:76). Наразі команди мають по 8 очок, але навіть у випадку поразки від "Левіце" кияни фінішують на другій сходинці в квартеті J.

"Будівельник" розпочав виступи в Кубку Європи ФІБА після вильоту з баскетбольної Ліги чемпіонів. У першому груповому раунді "гладіатори" фінішували другими в квартеті з "Калевом", "Бріндізі" та "Гронінгеном". На другому ж етапі кияни стартували з двох поразок, але потім по черзі здолали "Левіце", "Хапоель" і "Карху".

Столичний гранд став п'ятою українською командою в плей-офф Кубка Європи в історії. Раніше там грали "Хімік", "Київ-Баскет" (двічі), "Дніпро" та "Прометей". Потенційні суперники хлопців Валерія Плеханова – "Порту" та французький "Шоле".

У нинішньому сезоні "Будівельник" заявився на кілька турнірів. Основа команди з легіонерами та найсильнішими українцями виступає в Балканській лізі, Європейській північній баскетбольній лізі та Кубку Європи. Складений із українських виконавців колектив – безумовний лідер вітчизняної Суперліги.