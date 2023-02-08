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"Будивельник" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА: кто будет соперником

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Киев, Среда 08 февраля 2023 09:14
"Будивельник" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА: кто будет соперником Фото: "Гладиаторы" сыграют в плей-офф еврокубка (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Будивельник" продолжит выступления в стадии матчей на вылет минимум в одном из европейских турниров сезона 2022/23 – Кубке Европы ФИБА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Гладиаторы" пробились в 1/4 финала еще до последнего матча второго группового этапа против словацкого "Левице". Поединок намечен на 8 февраля.

Помог украинскому гранду финский "Карху". Лидер Корислиги накануне одолел конкурента "Будивельника" за место в плей-офф Кубка Европы – "Хапоэль" из Хайфы (85:76). Пока команды имеют по 8 очков, но даже в случае поражения от "Левице" киевляне финишируют на второй строчке в квартете J.

"Будивельник" начал выступления в Кубке Европы ФИБА после вылета из баскетбольной Лиги чемпионов. В первом групповом раунде "гладиаторы" финишировали вторыми в квартете с "Калевом", "Бриндизи" и "Гронингеном". На втором же этапе киевляне стартовали с двух поражений, но затем поочередно одолели "Левице", "Хапоэль" и "Карху".

Столичный гранд стал пятой украинской командой в плей-офф Кубка Европы в истории. Раньше там играли "Химик", "Киев-Баскет" (дважды), "Днепр" и "Прометей". Потенциальные соперники ребят Валерия Плеханова – "Порту" и французский "Шоле".

В нынешнем сезоне "Будивельник" заявился на несколько турниров. Основа команды с легионерами и сильнейшими украинцами выступает в Балканской лиге, Европейской северной баскетбольной лиге и Кубке Европы. Составленный из украинских исполнителей коллектив – безусловный лидер отечественной Суперлиги.

К слову, украинец Скапинцев обновил рекорд результативности в Лиге развития НБА.

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