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Український центровий оновив особистий рекорд у Лізі розвитку НБА

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Джорджія, Вівторок 07 лютого 2023 10:07
Український центровий оновив особистий рекорд у Лізі розвитку НБА Фото: Дмитро Скапінцев у складі збірної України на Євробаскеті-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Вихованець "Черкаських Мавп" Дмитро Скапінцев остаточно освоївся в заокеанській Джі-Лізі та встановив новий орієнтир результативності в складі "Вестчестер Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

24-річний українець запам'ятався виступом проти "Коледж Парк Скайгокс" на виїзді. Центровий провів у грі 27 хвилин, але не врятував "Вестчестер" від поразки (112:126).

Скапінцев вийшов на паркет у стартовій п'ятірці "Нікс". За відведений час він встиг набрати 18 очок, оформив 7 підбирань, віддав 2 передачі та зробив 1 перехоплення. Зокрема, український баскетболіст реалізував 9 двоочкових кидків (17 спроб). Центровий двічі втратив м'яч і тричі сфолив.

18 набраних пунктів стали особистим рекордом Скапінцева в Лізі розвитку НБА. Середні цифри українця у нинішньому сезоні – 6.9 очок, 6.1 підбирань, 1.5 передача. У середньому на паркеті він проводить 16,6 хвилин.

Ліга розвитку НБА або G-Ліга – нижча ліга асоціації для фарм-клубів. Скапінцев став п'ятим українцем в історії першості. Раніше він захищав кольори "Черкаських Мавп", "Київ-Баскета" та литовського "Панявежиса", а в складі збірної України зіграв на Євробаскеті-2022.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Джексон-молодший оформив момент дня зі слемданком проти "Торонто".

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