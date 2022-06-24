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"Будивельник" будет играть в квалификации Лиги чемпионов

Фото: Путь "Будивельника" в Лиге чемпионов начнется в сентябре (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы баскетбольной Лиги чемпионов определились с перечнем участников квалификационного раунда на сезон 2022/23. Место в предварительном этапе получил и киевский "Будивельник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Баскетбольные функционеры подтвердили участие 52 команд в Лиге чемпионов ФИБА. Еще два десятка заявлений организаторы решили отклонить.

Турнир в сезоне 2022/23 начнется с квалификации. Здесь сразятся 24 команды, которые разделят на 4 группы по шесть в каждой. Победители секстетов окажутся в основной сетке турнира.

Столичный "Будивельник" начнет путь с квалификационного раунда. Вместе с ним будут стартовать литовский "Шауляй", французский "Страсбур", лиссабонская "Бенфика", испанская "Уникаха" и другие. Жеребьевка квалификации запланирована на 7 июля, а старт раунда – 21 сентября.

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.

К слову, "Орландо" выбрал Банкеро под первым номером во время драфта НБА-2022.

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