"Будивельник" будет играть в квалификации Лиги чемпионов

Баскетбольные функционеры подтвердили участие 52 команд в Лиге чемпионов ФИБА. Еще два десятка заявлений организаторы решили отклонить.

Турнир в сезоне 2022/23 начнется с квалификации. Здесь сразятся 24 команды, которые разделят на 4 группы по шесть в каждой. Победители секстетов окажутся в основной сетке турнира.

Столичный "Будивельник" начнет путь с квалификационного раунда. Вместе с ним будут стартовать литовский "Шауляй", французский "Страсбур", лиссабонская "Бенфика", испанская "Уникаха" и другие. Жеребьевка квалификации запланирована на 7 июля, а старт раунда – 21 сентября.

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.