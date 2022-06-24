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"Орландо" выбрал Банкеро под первым номером драфта НБА

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Нью-Йорк, Пятница 24 июня 2022 09:17
"Орландо" выбрал Банкеро под первым номером драфта НБА Фото: Паоло Банкеро (справа) (twitter.com/DukeMBB)
Автор: Антон Федорцив

76-я церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации состоялась в Нью-Йорке. Аутсайдер сезона "Орландо Мэджик" забрал к себе форварда "Дюк Блю Девилз" Паоло Банкеро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

19-летний италоамериканец избран под первым номером драфта. Форвард "Дюка" был одним из фаворитов накануне старта церемонии.

Банкеро выдвинул свою кандидатуру на драфт, несмотря на возможность продолжить обучение в колледже. На университетском уровне он в среднем набирал 17,2 очков, оформлял 7,8 подбора и делал 3,2 передачи за матч.

Под вторым номером "Оклахома" забрала центрового "Гонзаги" Чета Холмгрена (20 лет, 213 см). А третьим "Хьюстон" выбрал форварда "Оберна" Джабари Смита (19 лет, 208 см).

Всего в первом раунде выбрали 30 баскетболистов. Еще 28 перспективных исполнителей получили команды НБА во втором раунде драфта.

К слову, в финале НБА "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона.

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